元E-girlsの藤井萩花が自身のインスタグラムで離婚報告を行い、元夫でミュージシャンの今村怜央との結婚生活について感謝の意を表明した。藤井は「必要なのかなとも思いましたが、皆さまへご報告です。今年の6月に怜央さんと離婚しました！」と告げ、「結婚生活色々あるし2人しかわからない事だと思うので何も語りませんが感謝です！ありがとうございました！」と投稿した。この投稿にファンからは「お疲れ様でした。萩花さんの決