佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員がDNA鑑定の不適切な取り扱いを繰り返していた問題を受け、警察庁長官は来週8日から県警に対し、特別監察を行うと明らかにしました。佐賀県警をめぐっては、科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員が担当したDNA鑑定で、実際には鑑定していないものを鑑定したかのように報告したり、鑑定した日付を改ざんしたりするなどの不正を行っていたことが問題となっています。警