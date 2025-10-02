大阪府東大阪市で女性を刃物で刺すなどして殺害した疑いで元交際相手の男が逮捕された事件で、女性が交際中に、男から暴行を受けたとして警察に相談や通報をしていたことがわかりました。殺人の疑いで逮捕された東大阪市の自営業・永久寛史容疑者は1日、自宅がある東大阪市箱殿町の店舗兼住宅の3階の部屋で、佐藤ありささんの腹部などを刃物で数回刺すなどして殺害した疑いがもたれています。永久容疑者は犯行後、警察署に出頭し、