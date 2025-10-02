４月に第１子男児を出産したモデルで女優の大政絢が、美脚を披露した。大政は２日までに自身のインスタグラムを更新。「少しずつ涼しくなってきたのか、、でもまだ暑さも残っている中１０月に！写真だけ撮って載せきれていない私服もあるな…」とつづり、ボーダーのミニ丈ニットワンピにネイビーのジャケットを羽織ったコーディネートをアップした。この投稿にファンからは「めっちゃきれい」「凄（すご）く綺麗です」「素