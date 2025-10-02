芸人・バカリズムが脚本を務めたドラマ「ノンレムの窓」の舞台化が決定した。12月7日（日）〜12月21日（日）まで、東京・水道橋のIMM THEATERで上演する。日本テレビ系で放送された「ノンレムの窓」は、日常の中で起こりうる、ちょっと不思議で、ちょっと笑える新感覚SFショート・ショートドラマ。舞台「ノンレムの窓」では、バカリズムが描き出すドラマの独自の“ノンレム・ワールド”をそのままに、これまでに放送した中から