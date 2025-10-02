県内では高額の詐欺被害が相次いでいます。諏訪市に住む60代の男性は2100万円あまりをだまし取られていたことがわかりました。詐欺の被害にあったのは諏訪市に住む60代の男性です。警察によりますと今年6月上旬、SNSで知り合った女を名乗る相手から電話で「リスクはありません」などと投資を勧められ指定された口座にあわせて2138万円を振り込みだまし取られました。また、伊那市の50代男性も同じような手口で相手から投資を勧めら