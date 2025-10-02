9月30日の「斎藤佑樹の気になる！」は、「新米」です。能登半島地震や奥能登豪雨で、被災しながらも収穫の時を迎えた能登の農家に、斎藤佑樹キャスターがコメ作りへの思いを取材しました。■「一緒に植えた」田んぼ黄金の稲穂が実る石川県輪島市の「白米千枚田」。実りの秋。大小様々な田んぼには、黄金色の稲穂のじゅうたんが広がります。ここで斎藤佑樹キャスターが再会したのは…。斎藤キャスター「お久しぶりです」白尾さん