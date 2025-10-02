俳優の唐沢寿明、山口智子夫妻が２日、長く所属した芸能事務所「研音」から年末に独立し、来年１月から２人で新会社「ＴＥＡＭＫＡＲＡＳＡＷＡ」を立ち上げて活動していくことを明らかにした。公式サイトで２人は「皆さまへご報告」と題した長文を掲載。全文は以下の通り。「いつも皆さまには、温かい応援とご支援をいただき、心から感謝申し上げます。唐沢寿明、山口智子より、皆さまにご報告させていただきます。この道で