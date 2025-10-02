きのう午後10時半前、三重県桑名市の住宅で「家が燃えている」と近くの住人から通報がありました。火はおよそ6時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が焼け、性別不明の2人の遺体が見つかりました。この家には親子3人が住んでいて、74歳の母親と50歳の息子の2人と連絡が取れていないということです。警察は遺体がこの2人とみて、身元の確認を進めています。