きのう、大阪府東大阪市の住宅で女性を刺して殺害したと自首し、逮捕された男が、過去に女性への暴行などで警察から注意を受けていたことが分かりました。殺人などの疑いで逮捕されたのは、東大阪市の自営業・永久寛史容疑者（51）です。永久容疑者はきのう、自宅で佐藤ありささん（33）の腹や腕などを刃物で複数回突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、2人は以前、交際していたとみられ、佐藤さんは