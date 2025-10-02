巨人・乙坂智外野手（３１）、高橋礼投手（３０）、直江大輔投手（２５）ら５選手が来季構想から外れ、戦力外通告を受けたことが２日、分かった。乙坂は２１年オフにＤｅＮＡを退団後、メキシコや米独立リーグなどでプレーを続け、今年６月に米大リーグ・マリナーズ傘下３Ａを退団。７月に巨人に加入していた。だが、１軍出場は５試合にとどまり、５打数１安打。思うような成績は残せなかった。取材に応じた乙坂は「たくさん