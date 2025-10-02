記者「こちらはニューヨーク市内の20階建ての集合住宅ですが、建物の一部が最上階から下まですべて崩れてしまっています」アメリカ・ニューヨークのブロンクスで1日、高層住宅の一部が突如、崩壊しました。ボイラー室につながる換気管付近で爆発があった模様で、住居部分に影響はなく、けが人も確認されていないということです。この日は冬に向け暖房を提供し始める日で、当局はガス漏れによる爆発の可能性もあるとみて、原因を調