２日午前９時４５分頃、秋田県鹿角市十和田大湯で、畑作業をしていた７０歳代の男性から「クマに襲われた」と同市役所に通報があった。男性は同市内の病院で治療を受けている。会話ができる状態で命に別条はないという。鹿角署によると、男性は１人で作業をしていたところ、クマに顔をひっかかれた。