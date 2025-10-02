TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が1日、放送された。今放送は「みんなの説SP」。「片手を1日しょうゆに漬け込んで"しょうゆ毒手"状態にすればすし食うときしょうゆ不要説」には、柔道部出身で怪力として知られるトム・ブラウンのみちお（40）が挑戦した。みちおが、なみなみとしょうゆがつがれた大型のつぼに右腕を入れ、企画は午後2時からスタート。身体の影響を考え、メディカルチェックを入れつつ