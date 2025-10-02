今年6月、ふるさと納税制度の対象から除外された岡山県吉備中央町は、除外に至った原因などを検証する委員会を設置しました。 【写真を見る】ふるさと納税制度の対象から除外された吉備中央町が検証委員会を設置原因を分析し町に提言【岡山】 吉備中央町ふるさと納税検証会の委員には、町議会議員や農業に関する有識者など5人が選ばれました。町は返礼品のコメを生産者から仕入れる際、調達費用として買い取り代金に奨励金を上