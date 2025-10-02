子どもの頃「夏休みがずっと続けばいいのに」と願った経験は、誰しも一度はあるでしょう。8月の終わりに感じる切なさを大人になっても思い出す人は多いはずです。漫画家の春野ユキトさんがX（旧Twitter）に投稿した『8月32日は来ないから』は、そんな夏休みの終わりの感覚を軸に描かれた物語です。大人になった今だからこそ胸に迫る内容に、多くの読者から反響が寄せられています。【漫画】『8月32日は来ないから』（全編を読む）