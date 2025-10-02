「おっさんの飲み会に大型犬呼んだ結果」【写真】「おっさんの飲み会」 人も犬もデレデレの笑顔そんなコメントが添えられた1枚の写真が話題です。写っているのは、ジャーマン・シェパード・ドッグの「カムイ」くん（取材時、1歳7カ月・男の子）と、飼い主のXユーザー・ばいぱー viper__503 避難所さん（@Viper_diet）宅を訪れたふたりの友人です。毛布の上に寝そべるカムイくんを囲み、それぞれ撫でながら眠っています。当のカムイ