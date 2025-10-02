鹿角市内でクマの人身被害が相次いで発生しました。警察によりますと、午前11時ごろ、鹿角市花輪の田んぼで作業をしていた70代の男性がクマにかまれてけがをしました。また、同じころ、鹿角市十和田毛馬内で農作業をしていた80代の女性がクマにひっかかれてけがをしました。いずれも会話はできる状態だということです。