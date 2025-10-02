「倉敷ガラス」の創始者、小谷眞三さんの作品を集めた展覧会が岡山県倉敷市で開かれています。 【写真を見る】深く澄んだ青色“小谷ブルー”の魅力を小谷眞三さんの「倉敷ガラス」展きび美ミュージアムで5日まで【岡山】 倉敷美観地区にあるきび美ミュージアムには、小谷眞三さんが手掛けた食器や花瓶など合わせて53点が並んでいます。小谷さんが始めた「倉敷ガラス」の特徴は、ぽってりとした厚みと自然