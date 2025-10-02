三重県桑名市で10月1日夜、住宅4棟が燃える火事があり、火元の住宅で親子とみられる2人が死亡しました。火事があったのは桑名市長島町にある住宅で、1日午後10時20分ごろ、近くに住む人から「家が燃えている」などと通報がありました。火はおよそ6時間後に消し止められましたが、火元となった2階建ての住宅など、合わせて4棟が焼け、火元の住宅から性別不明の2人が遺体で見つかりました。警察によりますと、この家に住む70