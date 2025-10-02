きのう、山形県酒田市にある商業施設で女性のスカートの中を盗撮したとして、３３歳のアルバイト従業員の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】商業施設で盗撮の情報→私服警官が警戒→男が40代女性のスカート内を動画盗撮→警察が目撃遊佐町の男を現行犯逮捕（山形・酒田署） 私服で警戒していた警察官が男の犯行を目撃したということです。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、山形県遊佐町比子に住む