９月の「短観」短期経済観測調査の結果がきのう発表され、前回調査からやや悪化したものの、５期連続でプラスを維持しています。 【写真を見る】9月の日銀短観前回からやや悪化も5期連続でプラス維持県内企業の人手不足感は厳しい水準（山形） 日銀山形事務所によりますと、景気判断を示す９月の業況判断指数は、前回調査から（６月）２ポイント悪化のプラス９となり、２期ぶりの悪化となりましたが、５期連続のプラスです。