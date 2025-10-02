西武は2日、佐々木健投手に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。前日1日には平井克典投手や水上由伸選手ら計11人に来季の契約を結ばないことを通告。3年連続のBクラスが確定しており、新たな戦力構成へ大なたをふるっている。佐々木は5年目左腕。今季は支配下に復帰して15試合に登板も0勝3敗1ホールド、防御率5・02にとどまっていた。球団を通じて佐々木は「リハビリから野球ができるまでになって、非常にモチベ