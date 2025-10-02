＜みちのくコカ･コーラボトリング × OMNIX GOLF プレゼンツ みちのくコカ･コーラレディース一日競技◇1日◇メイプルカントリークラブ（岩手県）◇6263ヤード・パー72＞昨年優勝者の竹本梨奈が上位に食い込んだ。4バーディ・2ボギーの「70」で回って2アンダー・3位。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーでは5月「マイナビカップ」以来のトップ10入り。「去年も優勝できて、いいイメージがあったので、そのイメージでプレーす