新潟にある『潟や湿地』の魅力をPRしようと、新潟市と関わりの深い著名人によるチームが結成されました。 2022年に国内初の『ラムサール条約湿地都市認証』を受けた新潟市。世界に認められた「国際湿地都市NIIGATA」として今回、その潟や湿地の魅力を発信しようと『TEAM〝潟のミカタ〟』が結成されました。 9月30日結成式が開かれ、NegiccoのNao☆さんやMeguさんなどが出席しました。 ■新潟市