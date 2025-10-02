松山英樹が自身のインスタグラムを更新。9月30日に横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ対東京ヤクルトスワローズの試合前にセレモニアルピッチを務めたことを投稿した。【写真】「野球センスも抜群」 松山英樹のピッチングフォーム【本人のInstagramより】最初にバックスクリーンのモニターで10月9日に横浜カントリークラブで開幕する米国男子ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」のプロモーションビデ