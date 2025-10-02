記者会見する林官房長官＝2日午前、首相官邸林芳正官房長官は2日の記者会見で、鹿児島県・奄美大島沖の日本の排他的経済水域（EEZ）で中国の海洋調査船の活動が確認されたことを受け、抗議したと明らかにした。外交ルートを通じ「わが国の同意を得ない海洋の科学的調査は受け入れられず、極めて遺憾だ」と中国に伝え、即時中止を求めた。第10管区海上保安本部（鹿児島）が9月28日、30日、10月1日に中国の海洋調査船「向陽紅22