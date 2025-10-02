【UEFAチャンピオンズリーグ】モナコ2−2マンチェスター・シティ（日本時間10月2日／スタッド・ルイ・ドゥ）【映像】超速抜け出し→ジャンピングループ炸裂これぞ、ノルウェー代表FWのゴラッソだった。マンチェスター・シティに所属するアーリング・ハーランドは、縦パスに抜け出してワンタッチで先制点をマーク。そのフィニッシュワークにはファンも驚愕している。マンチェスター・シティは日本時間10月2日、UEFAチャンピオン