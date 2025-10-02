日向坂46が、新企画「五期生のぽかぽか写真館」を公式サイトで公開中。きょう2日には、9人目として片山紗希の撮り下ろしグラビアが公開された。【写真】かわいい！これまでに公開された日向坂46 五期生メンバーサイトでは連日、五期生それぞれの個性を映し出したビジュアルが更新されており、ファンにとっては見逃せない企画となりそうだ。グループの次世代を担う五期生の活動に注目が集まるなか、今回の企画にも期待が寄せら