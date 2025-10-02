今年3月に営業を終了した村上市の市営ぶどうスキー場が、民間の運営で存続することになり、1日、土地や施設の貸借契約が結ばれました。村上市のぶどうスキー場は1988年の開業以来、公営のスキー場として運営されていましたが、利用者の減少などを受けた市の財政健全化の一環で、今年3月に営業を終了しました。こうした中、子どもたちのために地域のスキー場を残したいとする東京のIT企業「シンクファ}