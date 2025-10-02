日本時間２日にロサンゼルスで行われている米大リーグ・ワイルドカードシリーズのドジャース―レッズ第２戦で、大谷翔平が勝負強い打撃を披露した。貴重な追加点をたたき出すとともに、先発の山本由伸を援護した。（デジタル編集部）１点リードの六回、一死一、三塁で打席へ立った大谷。救援右腕のマルティネスの低めチェンジアップに合わせ、一、二塁間をゴロで抜ける適時打を放った。抜けた瞬間、走りながら右腕を突き出した