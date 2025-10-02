大学生が、自分たちの食べたい一杯を実現した、企業とのコラボラーメンが1日、披露されました。 1日、8番らーめん金沢工大前店でお披露目されたのは「濃厚旨撃らーめん」です。学校の側にあるのに、若者の来店が少ないというこの店の悩みを切っ掛けに、金沢工業大学の学生が、本当に食べたい一杯を提案。 豚骨醤油ベースに、たっぷりのモヤシ、厚切りチャーシューに極太麺で、満腹感を