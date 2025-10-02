子どもたちの夢を描いたトラックを走らせる「ドリームプロジェクト」に浜松市の運送会社が参加し９月２７日、完成したトラックがお披露目されました。「ドリームプロジェクト」は子どもたちに大きな夢を持ってほしいと愛知県の運送会社が始めた取り組みです。９月２７日、浜松市中央区の運送会社「アトランス」で新たに完成したトラックがお披露目されました。トラックには浜松市内の小学生が描いた「将来の夢」などが