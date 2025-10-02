体を動かせば、薬に頼らず血圧ダウン！ 降圧ストレッチでは、筋肉を繰り返し伸縮させます。そうすることで硬くなった筋肉と血管が柔軟性を取り戻し、血流が改善されて心臓のポンプ力が低下。血圧が正常値へと落ち着くようになります。 また血管を柔らかくするＮＯ（一酸化窒素）もポイントです。ＮＯは血管の内側にある「血管内皮細胞」から分泌される物質。筋肉を硬直させ、一度血流を悪くしてから一気に緩めると、よりたくさん