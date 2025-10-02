【新華社ウルムチ10月2日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市では国慶節と中秋節が重なった連休期間（1〜8日）、大型スーパーや農産物市場で商品が豊富に並び、価格も安定しており、仕入れと販売の両面で活況を呈している。市内最大の総合農産物市場「新聯農産物・副産物総合市場」には、中秋節の伝統菓子である月餅（げっぺい）の特設コーナーが設けられ、約100ブランドの商品が販売されている。同市場の水産物取引エリアで