香川県庁 食材価格が高騰する中、香川県は入院患者や施設の入所者に公定価格で食事を提供している医療・福祉施設などに応援金を支給します。 医療施設には１病床あたり1万円を支給します。福祉施設には定員に応じて1人1万円を、里親には養育している児童数に応じて1人1万円を支給します。 10月６日から31日まで申請を受け付け、支給決定通知書を発送した後、指定口座に支給します。応援金の申請は1施設につき1回限りです