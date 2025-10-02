イギリス内務省がAppleに対して、暗号化されたクラウドストレージに対してアクセスできるバックドアを作るように命じたことがわかりました。この命令は2025年に入って2度目のもので、2025年初頭に出された1度目の命令はアメリカ政府などからも強い反発があり撤回しています。UK makes new attempt to access Apple cloud datahttps://www.ft.com/content/d101fd62-14f9-4f51-beff-ea41e8794265UK government resumes row with Appl