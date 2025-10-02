県内各地で出遅れていた秋の味覚マツタケ。上田市の市場では2日朝、今年の初競りが行われました。ようやく入荷量も増えてきているということです。例年の1か月遅れとなった上田市でのマツタケの初競り。今年は猛暑と少雨の影響で山での出始めの時期が遅れ、９月25日からまとまった量が入荷し始めました。２日入荷したマツタケは、上田市や松本市産などのおよそ6などキロで、大きいもので1本160グラム近いものも。1キロ6万円から12