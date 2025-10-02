■これまでのあらすじ娘のメメのイヤイヤ期後半、「ママイヤ期」がやって来た。母のまろはこれまでとの違いに調子が狂うけれど、それよりも漠然とした不安やモヤモヤを強く感じるようになる。周りからは「ママがメメの1番じゃなくなっちゃったと感じてるからじゃない？」などと言われるが、それとは違う何かが心に引っかかっているのを感じて…。その正体がハッキリせず、まろは歯がゆい思いをするのだった。■毎日児童館へ■先生