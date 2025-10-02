ソニーグループとソニーは、現ソニー執行役員の田中健二氏が、2026年4月1日付で、同社代表取締役社長CEOに就任することを発表した。現在ソニーの代表取締役社長CEOを務める槙公雄氏は、同日付で同社取締役会長となる。 田中氏は2026年4月1日以降、ソニーグループのビジネスCEOにも就任。ソニーグループの社長CEOの十時裕樹氏にレポートするという。 ソニー