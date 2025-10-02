149.70エンベロープ1%上限（10日間） 149.43ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 148.29200日移動平均 148.28一目均衡表・転換線 148.2210日移動平均 148.04一目均衡表・雲（上限） 147.8221日移動平均 147.73一目均衡表・基準線 147.16現値 146.80一目均衡表・雲（下限） 146.74エンベロープ1%下限（10日間） 146.50100日移動平均 146.21ボリンジャーバンド2