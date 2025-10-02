２０２１年１２月に急逝した女優・神田沙也加さん（享年３５）のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）が２日に更新され、所属事務所からのメッセージが掲載された。１０月１日は神田さんの３９回目の誕生日だった。「神田沙也加の３９歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます。たくさんの皆様がお祝いしてくださり、神田が生きてきた証が残っていることを改めて実感いたしました。きっと神田も遠い空の彼方で喜んでいる