２０２１年１２月に急逝した女優・神田沙也加さん（享年３５）のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）が２日に更新され、所属事務所からのメッセージが掲載された。１０月１日は神田さんの３９回目の誕生日だった。「神田沙也加の３９歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます。たくさんの皆様がお祝いしてくださり、神田が生きてきた証が残っていることを改めて実感いたしました。きっと神田も遠い空の彼方で喜んでいる
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 保育士が2歳の容姿いじりか 母涙
- 2. 娘に性暴行「人生破壊」父を非難
- 3. 子どもに「捨てられる親」特徴
- 4. pium「上から目線注意」が大炎上
- 5. Perfumeあ〜ちゃん 俳優と破局か
- 6. 「能年玲奈を返せ」怒りの声続出
- 7. モラハラ夫やん 矢沢心に同情も
- 8. 虐待を受けた娘が性的逸脱行動
- 9. Koki,の「下着姿写真」に違和感
- 10. 堂本光一の「応援はおしまい」
- 1. 保育士が2歳の容姿いじりか 母涙
- 2. 娘に性暴行「人生破壊」父を非難
- 3. 子どもに「捨てられる親」特徴
- 4. 虐待を受けた娘が性的逸脱行動
- 5. 殺人未遂の元棋士 懲役5年の判決
- 6. 在日外国人の「闇土葬」怒り告発
- 7. 腸からチューブ飛び出し男性死亡
- 8. 町田女性殺害 通報が精いっぱい
- 9. 「カエルバーキン」販売で男逮捕
- 10. 交際相手の娘にわいせつか 逮捕
- 1. 石破首相の続投理由を一刀両断
- 2. ねづっち 前橋市長とかけまして
- 3. 異常な妻を止めぬ夫は「猛毒親」
- 4. 秋篠宮家支える皇嗣職に 暗雲が
- 5. 床モッコリ 家賃2万9000円も絶句
- 6. 党員・党友の支持 高市氏が1位に
- 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 8. 御料車 見慣れぬプレートに反響
- 9. 何がイジワルだ 田久保氏へ辛辣
- 10. 林氏が2強を猛追 カギは議員票に
- 1. 日本人に「言ったらだめ」反響
- 2. 日本旅行での注意喚起 台湾
- 3. ロシアで密造酒飲んだ38人死亡
- 4. 「不謹慎すぎる展示」が即撤回に
- 5. 中国の焼肉店で「二重価格」物議
- 6. 韓歌手の曲と酷似 音源取り下げ
- 7. 露の侵攻 9月にほぼ半減した
- 8. 「チアガール3大女神」と結婚へ
- 9. 25年消滅? 韓のやばい巨大スラム
- 10. NYの高層住宅で爆発 一角が崩壊
- 1. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
- 2. 次期首相「ほぼ決定」見解の理由
- 3. 注意 年金機構からまさかの通知
- 4. ドラッグストア業界No.1を逆転か
- 5. 石破氏 米大統領への致命的失言
- 6. JALガンダムJET中止 嘆く声も
- 7. 貯金3000万円消えた 支出の詳細
- 8. G混入事案の「天一」店舗が閉店
- 9. TikTok 大人世代の利用が急拡大
- 10. 古米より新米が安い? 逆転の理由
- 1. Xperia10 VII 性能&価格まとめ
- 2. Amazonプライム感謝祭の攻略法
- 3. 長時間労働と新たなストレス
- 4. フルメタルG-SHOCK 新製品の実機
- 5. 最強チップ採用 驚愕の性能
- 6. プライム感謝祭の注目カテゴリ10
- 7. 「Amazon Music Unlimited」が最初の3カ月無料に。プライム会員なら4カ月無料【10/10まで】
- 8. Audibleが2か月間無料 10/14まで
- 9. 絶対見直すべきLINE危険設定20選
- 10. Google 2026年に「PCのOS」発表
- 1. 朗希の投球に米衝撃「チート」
- 2. 明石家さんま生登場で球場騒然
- 3. 大谷のHRめぐり米報道ブチギレ
- 4. 朗希163キロ 圧巻救援に総立ち
- 5. 大御所俳優 ネット死亡説に怒り
- 6. 真美子さん 徹底して公開せぬ姿
- 7. 山本が打者13人連続アウト 驚き
- 8. グラドル 球場での「泥酔」写真
- 9. 山本由伸熱投に 本拠地ファンは
- 10. 大相撲 問題児がまたトラブルか
- 1. Perfumeあ〜ちゃん 俳優と破局か
- 2. 「能年玲奈を返せ」怒りの声続出
- 3. モラハラ夫やん 矢沢心に同情も
- 4. Koki,の「下着姿写真」に違和感
- 5. 堂本光一の「応援はおしまい」
- 6. 沙也加さんSNS 7カ月ぶりの投稿
- 7. 坂口の文春砲に波瑠が驚いたか
- 8. 今田美桜への「恨み節」に批判
- 9. 中川翔子 産後の体重に複雑胸中
- 10. 優樹菜長女と辻長女 致命的な差
- 1. pium「上から目線注意」が大炎上
- 2. 50代主婦 chocoZAPで肺がん判明
- 3. 「夫婦の営み」生々しい場所
- 4. 60代夫婦 過去の悩みを振り返る
- 5. シャトレ最強アイス 価格に驚き
- 6. 「スヌーピー」コラボの秋冬商品
- 7. 才女がジム通い始めたら 転機に
- 8. ポテチが値上げ どう乗り越える
- 9. 警告 電気代高くなる家の問題点
- 10. お産入院中に夫は飲み会 怒り