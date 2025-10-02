巨人の育成・直江大輔投手（25）が戦力外通告を受けたことが2日、分かった。松商学園から18年ドラフト3位で巨人入り。20年8月23日広島戦でデビューし、22年のプロ4年目に初勝利を挙げた。昨季は1軍登板なしに終わると、オフに戦力外通告を受け、育成選手として再契約していた。しかし、今季は2軍戦での登板もなかった。今後については「他球団でお話があればやりたいなと思います」と現役続行の意思を示した。他に育成の三浦