みなさんこんにちは。囲碁棋士の塚田千春です。この夏、大人気の『劇場版「鬼滅(きめつ)の刃(やいば)」無限城編第一章猗窩座(あかざ)再来』を見に行ってきました。正直、ＴＶアニメで、この作品を初めて知った時、鬼が人を襲うシーンや鬼と格闘するシーンの描写があまりに生々しくて怖いと思いました。でも、主人公の竈門(かまど)炭治郎が命がけで妹の禰豆子(ねずこ)を守る優しさや強さ、炭治郎の周囲の人物のキャラクタ