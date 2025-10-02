「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は六回の第４打席で貴重な追加点となる右前適時打を放った。１死一、三塁で日本ハム、ソフトバンクでも活躍したマルティネスとの対戦。初球の浮いた変化球をフルスイングするも三塁側へのファウルに。２球目の内角高めを強振するも球審を直撃するファウルとなって追い込まれた。ここで打席を外し、頭を整理した