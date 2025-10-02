大阪・東大阪市で元交際相手とみられる女性を殺害した疑いで男が逮捕された事件で、4日前に女性が男と口論になり、警察に通報していたことが分かりました。永久寛史容疑者（51）は1日、東大阪市の自宅で元交際相手とみられる佐藤ありささん（33）の腹を複数回刺すなどし、殺害した疑いが持たれています。警察によると、永久容疑者は「佐藤さんと話をしたが次第にもみ合いになった」と自首し、容疑を認めています。近くに住む人は「