新潟県内では未明から2日朝にかけ強い雨が降ったところがありました。柏崎市では土砂崩れが発生し、市道が通行止めとなりました。新潟市東区では午前5時すぎまでの1時間に10月の観測史上最大となる35ミリの激しい雨が降りました。県の観測では、柏崎市の土合川で24時間に116ミリの雨を観測。一時、土砂災害警戒情報が発表されました。吉井地区などでは土砂崩れが発生し、3か所の市道で一時、通行止めとなりました。〈近くの住民〉