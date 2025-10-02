映画『火喰鳥を、喰う』の公式SNSにて、宮舘涼太（Snow Man）によるカウントダウン動画が公開された。 【動画】フリルがあしらわれたツイードジャケットを纏った宮舘涼太【写真】宮舘涼太のシャネルコーデ 本作は第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞を受賞した原浩による同名小説を映画化したミステリーサスペンス。水上恒司が、大学で化学を教える助教の主人公・久喜雄司、山下美月は雄司の妻で、大学