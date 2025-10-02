２日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発。前日に発表された米雇用関連指標が低調だったことを受け、同日の米市場で長期債が買われた流れが東京市場に波及した。 米民間雇用サービス会社ＡＤＰが１日発表した９月の全米雇用リポートで、非農業部門の雇用者数が市場予想に反して減少したことから米追加利下げが改めて意識された。同日の米長期金利が低下したことを手掛かりに、東京市場の債券先物は買い優