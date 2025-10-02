Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×¤Ç²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¡¢ÌµËÅ¤ÊÄ©Àï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ï¡ÖÌò³ä¡×¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÇÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹µ»½Ñ¡×¡á¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥³¥Ä¤µ¤¨¤Ä¤«¤á¤ÐÃ¯¤Ç¤âºÆ¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤ÊÂ¸ºß¡É¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°¼ÂÁ©¤Ç¤­¤ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê5¤Ä¤Îµ»½Ñ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Þ¡¼¥¯¥¹ÂåÉ½